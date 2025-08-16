Los Pumas siguen sin poder ganarle a los All Blacks en nuestro país

En el partido que completó la primera fecha del Rugby Championship, el seleccionado argentino de rugby cayó ante su par de Nueva Zelanda por 41 a 24.

Fue el primero de una serie de dos encuentros que tendrá su siguiente capítulo el sábado venidero en cancha de Vélez, 18.10.

Al cabo del primer tiempo Los Pumas cayeron 31 a 10, en un estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba) que tuvo una asistencia de 55.724 personas.

La reacción albiceleste en el complemento fue con tries de Tomás Albornoz (50m.) y Joaquín Oviedo (63m.). En la primera parte fue Rodrigo Isgró quien sumó el primero (16m.), mientras que los puntos con el pie fueron del propio Albornoz (un penal y tres conversiones).

Los All Blacks son los campeones vigentes del certamen, que tiene este año su última edición.

El equipo de negro nunca perdió en sus visitas a Los Pumas.

En primer turno Australia dio la nota al ganarle a Sudáfrica como visitante por 38-22.