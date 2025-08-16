Diputados y los vetos de Milei: El Gobierno busca sostener el rechazo al aumento jubilatorio

El Gobierno nacional enfrenta una semana clave en la Cámara de Diputados, donde la oposición convocó a una sesión especial para este miércoles 20 de agosto con el objetivo de revertir los vetos del presidente Javier Milei a varias leyes, entre ellas la que establecía un aumento del 7,2% en las jubilaciones y pensiones y la emergencia en discapacidad.

Desde la Casa Rosada siguen con atención las negociaciones, conscientes de que necesitan de lo que denominan los “87 héroes” para sostener la decisión presidencial y evitar un revés parlamentario. Sin embargo, el oficialismo sufrió un golpe inesperado cuando el diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, confirmó que no acompañará la postura del Gobierno en estos temas.

“El veto que vamos a acompañar es el de la moratoria previsional. En lo personal, voy a rechazar el veto al aumento del 7,2% en los haberes de jubilados y pensionados”, señaló Zago en declaraciones a Futurock. En la misma línea, advirtió que el veto a la emergencia en discapacidad debería haber sido parcial y no total, adelantando que también votará en contra de la decisión de Milei.

El diputado explicó que los haberes actuales son “demasiado bajos” y producto de una mala gestión en torno a la moratoria previsional, por lo que considera necesario un alivio inmediato. Su postura había sido anticipada días atrás por Eduardo Falcone, otro integrante del MID, quien escribió en redes sociales que “hay formas de financiar un aumento a los jubilados sin romper el equilibrio fiscal” y reclamó mayor diálogo.

El PRO, dividido y con dudas

Uno de los interrogantes que marcará la sesión de este miércoles es el rol que jugará el PRO, ya que en junio, cuando se debatió el proyecto original, el bloque se dividió. Ocho de sus 35 legisladores se abstuvieron, entre ellos María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas.

Vidal, entrevistada esta semana en TN, buscó matizar su posición. “Queremos un país donde podamos discutir las jubilaciones de verdad y no tener que elegir entre déficit fiscal o bono de 70 mil pesos”, señaló. A su vez, propuso avanzar en una reforma previsional estructural que elimine los regímenes de excepción y reduzca el gasto en empresas públicas. “Ahí hay plata para los jubilados, pero demos las discusiones de fondo”, sostuvo.

Una oposición en bloque

En paralelo, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica ya convocaron a una sesión especial en Diputados para el miércoles 20 de agosto a las 12. El temario incluye el rechazo a los vetos de Milei sobre jubilaciones, bonos a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

Además, se debatirán dos proyectos impulsados por los gobernadores para repartir de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, iniciativas que podrían tensionar aún más la relación entre Nación y provincias.

El desafío de los dos tercios

La Constitución establece que para rechazar un veto presidencial se requiere que ambas cámaras insistan en la sanción original con una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes. En ese caso, el proyecto se convierte en ley sin necesidad de la promulgación presidencial.

El escenario se presenta ajustado y con final abierto: mientras el Gobierno intenta sostener la disciplina interna y garantizar el apoyo del PRO, la oposición apuesta a sumar voluntades en un Congreso que esta semana volverá a convertirse en epicentro de la disputa política y económica más sensible: el futuro de los jubilados y pensionados.