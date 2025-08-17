El peor defecto de cada signo

Aries. Es demasiado autoritario y no tiene drama en atropellar a quien sea para lograr lo que busca.

Tauro. Son los más tercos y empecinados. Les cuestan los cambios y se centran sólo en su mundo.

Géminis. No les gusta el compromiso y tienden a ser demasiado superficiales. Pueden ser falsos.

Cáncer. Demasiado melancólicos y sentimentales. Lloran sin razón, sufren demasiado y son muy celosos.

Leo. Orgullosos, narcisistas y soberbios. Les cuesta darle un espacio a otra persona que no sean ellos mismos.

Virgo. Los más obsesivos. Son maniáticos y perfeccionistas. Tienen que controlar todo con su cabeza. Adictos al trabajo y a los rituales.

Libra. Intentan equilibrar todo, son cambiantes, no se comprometen fácil y suelen ser histéricos.

Escorpio. Demasiado intensos, apuestan a todo o nada. Inestables y con tendencia a ser infieles. Critican sin piedad. Posesivos y muy celosos.

Sagitario. Siempre tienen que tener la razón. No se puede discutir con ellos. Quieren comandar en todas las situaciones. Cuidado: son propensos a las adicciones.

Capricornio. Son aburridos, pesimistas y rutinarios. La vida para ellos es muy gris. Se critican a sí mismos demasiado.

Acuario. Poco comprometidos. Son inmaduros y cuando están en un lado piensan en estar en el otro. Tienen muchos amigos pero no están cuando se los necesita. Nada los conforma.

Piscis. Están en otro planeta todo el tiempo. Pierden todo. Les cuestan mucho las rutinas. Son hippies, se asfixian demasiado rápido y son demasiado sensibles. Nunca se ponen las pilas.