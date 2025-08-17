En 18 meses de gestión de Milei se perdieron 223 mil empleos formales y 15 mil empresas

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) analizó la evolución del empleo y la cantidad de empleadores desde el triunfo de Javier Milei en el ballotage de noviembre de 2023 hasta mayo de 2025. El estudio revela una contracción significativa tanto en el número de empresas como en la cantidad de trabajadores formales durante los primeros dieciocho meses de gestión .

En ese período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 a 496.793, lo que representa 15.564 empresas menos . El sector más afectado en términos absolutos fue Transporte y almacenamiento, con una pérdida de 4.094 empleadores, seguido por Servicios inmobiliarios (-2.617), Comercio (-2.387), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-1.783) y Construcción (-1.669).

En términos relativos, también lideró la caída Transporte y almacenamiento (-10,4%), seguido por Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-9,5%), Servicios inmobiliarios (-8,8%) y Construcción (-7,7%).

La situación en el empleo registrado también mostró retrocesos. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 se perdieron 223.537 puestos de trabajo formales en unidades productivas, con una reducción del 2,27%, al pasar de 9.857.173 a 9.633.636 trabajadores. El sector más golpeado en términos absolutos fue Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (-98.653 puestos), seguido por Construcción (-80.873), Transporte y almacenamiento (-54.935) e Industria manufacturera (-39.016).

En términos relativos, la mayor caída correspondió a la Construcción (-16,9%), seguida por Transporte y almacenamiento (-10,3%) y Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-6,6%).

El estudio también desagregó la evolución según el tamaño de las empresas. La reducción de empleadores afectó sobre todo a las firmas de hasta 500 trabajadores, que explicaron el 99,69% de los casos (15.515 menos), mientras que las de más de 500 empleados representaron solo el 0,31% (49 menos).

Sin embargo, la mayor caída en el empleo registrado se concentró en las grandes compañías. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, las empresas con más de 500 empleados redujeron su plantilla en 165.625 puestos, lo que equivale al 74% de los empleos perdidos, mientras que las firmas de menor tamaño recortaron 57.912 puestos (26%). En términos porcentuales, las compañías grandes ajustaron un 3,46% de su personal, frente a una caída del 1,14% en las empresas más chicas.

El informe concluye que, en los primeros 18 meses de gestión de Javier Milei, el mercado laboral formal argentino mostró una contracción simultánea en la base empresarial y en el nivel de empleo, con impacto heterogéneo según los sectores y el tamaño de las compañías, pero con una tendencia general a la baja.