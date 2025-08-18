Alba Quintar asaltada por motochorros en la feria de Perico, lamentó que nadie la ayudó

Los motochorros son un mal que creció en los últimos años y al que constantemente estamos expuestos, sin importar lugar, hora o condición. En las últimas horas la ex candidata y abogada Alba Quintar, se mostró dolida por la situación que vivió el fin de semana en la feria de Périco - Jujuy mientras se encontraba con sus hijas de paseo.

En un video que subió a sus redes sociales expresó, desde el lugar y aún algo conmovida. "Me acaban de arrebatar la cartera de la forma más violenta, me rompieron la remera, me arrancaron todo. Casi me tiran. Yo estaba con mis dos hijas, pero lo que más me sorprende es que yo salí corriendo detrás de la moto, porque eran dos motochorros. Gritando, avisándole a la gente, había dos cuadras y una cantidad impresionante de gente de compras y nadie hizo nada ¿Qué pasa con la humanidad de la gente? ¿Qué pasa con la empatía? ¿Qué pasa con esto de preocuparnos e involucrarnos con el otro? Me duele esta falta de humanismo".

Más tarde, agregó una reflexión más a este viedo donde aseguró ser una persona "diferente"





