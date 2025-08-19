“Vergonzoso", fuertes repercusiones tras la pelea de docentes en Santa Victoria Este

Tras la difusión de un video que muestra a dos docentes “agarrándose de los pelos” en plena vía pública, usuarios expresaron su indignación y cuestionaron la conducta de las mujeres, así como el ejemplo que representan para los estudiantes.

“Vergonzoso. ¿Qué ejemplo le dan a sus alumnos? Desprestigian la figura del docente”, escribió Teresa Del Valle Marchán. Por su parte, Dante Leima agregó: “Una vergüenza que dos docentes se peleen. ¿Qué educación pueden brindar a los niños?”.

Otros comentarios fueron aún más críticos y hasta solicitaron el despido inmediato: “Las dos a la calle y sin escalas… deberían intervenir los padres para su despido”.

También destacaron el mal ejemplo que este incidente representa para los estudiantes. "Son una ridículas, deberían darle lugar a “verdaderas mujeres de bien” en la docencia".

El hecho generó un debate sobre la profesionalidad y el ejemplo que deben ofrecer los docentes, especialmente en espacios públicos, y reavivó la preocupación de la comunidad sobre cómo situaciones como esta pueden afectar la percepción de la educación y el respeto hacia la enseñanza.

Desde el Ministerio de Educación aclararon a InformateSalta que al tratarse de un hecho fuera del ámbito escolar, sin horario de clases ni impacto directo sobre los estudiantes, no corresponde ninguna sanción ni acción administrativa.

Según supo InformateSalta, la pelea fue por un tema particular sin ningún tipo de vinculación con la escuela ni con la comunidad educativa.

