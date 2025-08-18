Docentes salteñas se agarraron de los pelos y ¡a rebencazos!

Un terrible hecho de violencia se dio a conocer a través de un video que subieron usuarios a una cuenta de Facebook llamada "Así no maestras!!" de Rivadavia.

El episodio se dio especificamente en Santa Victoria Este, allí dos mujeres, que serían docentes de la zona, por motiivos que no trascendieron iniciaron una discusión que terminó con una feroz pelea que incluyó rebencazos, tiradas de pelo, patadas e insultos.

Todo se desarrolló a la vista y paciencia de muchas personas, que lejos de separarlas, alentaban el episodio. Incluso ante la presencia de menores de edad.