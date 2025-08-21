Dib Ashur aseguró que todos los días trabajan con prudencia ante la situación económica

Entrevistado por el Ciclo Diálogos.Gob, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, se refirió a cómo está la provincia en relación a la situación económica del país. También aseguró que es necesario contar un presupuesto.

Según detalló el ministro están “observando la situación macroeconómica” que atraviesa el país, y aseveró que “está afectando” fuertemente a la provincia, lo que lleva a tomar decisiones que no impliquen mayores erogaciones económicas.

“Se tiene que tener prudencia y estar cerca de los intendentes porque están asustados”

“Esto nos genera tensión todo el tiempo, pero tenemos la obligación de no gastar más de los que nos ingresa” expresó Dib Ashur. En este punto destacó la importancia que tienen los municipios en el manejo de los fondos y qué se habla con los intendentes en relación al manejo de los fondos. “Se tiene que tener prudencia y estar cerca de los intendentes porque están asustados” expresó.

Seguidamente, también sostuvo que es necesario que el país cuente con un presupuesto, algo que el Congreso debe aprobar para poder brindar garantías.