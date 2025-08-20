Graves incidentes en Independiente y Universidad de Chile: Bandera robada, bomba a la platea y partido suspendido

Partido suspendido. No se juega más. La violencia le ganó al fútbol.

En el transcurso del duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, un grupo de hinchas del conjunto visitante, ubicados en la Tribuna Pavoni Alta, arrancaron, prendieron fuego y lanzaron butacas, bombas de estruendo y botellas a los simpatizantes locales, situados en la parte baja.

El partido se vio interrumpido al finalizar el primer tiempo en el que Independiente iguala 1-1 ante U. de Chile, cotejo correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, que se desarrolla en el estadio Libertadores de América.

El conflicto inició porque la parcialidad chilena robó una bandera de su par local, la cual estaba cercana a su popular. Esa situación desencadenó las corridas de la barra brava de Independiente, que no pudo abrir el portón que separa a ambas hinchadas.

Si bien la voz del estadio ordenó a los visitantes que se retiren de la tribuna y amenazó con posibles sanciones, los violentos seguidores de La U no se marcharon, violentaron un cuarto en el que se guardan elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos contra los fanáticos del Rojo, que tuvieron que abandonar la tribuna e, incluso, algunos resultaron gravemente heridos.

En cuanto a lo deportivo el gol para el “Rojo” lo convirtió Santiago Montiel, a los 27 minutos, mientras que Lucas Assadi había abierto el marcador a los 12’.

Con este resultado, los de Avellaneda se están quedando afuera del certamen internacional por la derrota sufrida en el duelo de ida por 1-0 (2-1 resultado global).

En el conjunto de Vaccari es titular el bahiense Lautaro Millan.

Mirá las imágenes donde los fanáticos del equipo chileno lanzaron palos y demás elementos hacia la tribuna donde están los simpatizantes del Rojo.

