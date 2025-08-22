Fútbol, violencia y barbarie: "Quien pega con un fierro, difícilmente entra en razón"

Tras los graves incidentes en el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, que dejaron heridos y detenidos en el estadio Libertadores de América, vuelve a instalarse el debate sobre la violencia en el fútbol argentino y sus consecuencias.

El psicólogo Matías Palomo dialogó con Informate Salta y analizó la problemática desde una perspectiva social y psicológica: “Desde la década del 60 se viene hablando de la violencia en el fútbol, en aquel entonces un reconocido psicólogo social planteaba cómo en estos contextos, cuando las multitudes empiezan a funcionar como una especie de alter ego, se pierde el concepto de la individualidad y se adopta el de la masa o muchedumbre, y desde ahí las individualidades se esconden”, explicó.

En este marco, Palomo advirtió que la violencia en las canchas no es un fenómeno aislado:“Todas las frustraciones de la vida cotidiana se expresan en conductas violentas, y todo eso se pone en extremo en un grupo oculto mayor como lo que pasó el otro día”, sostuvo.

Respecto a lo ocurrido en Avellaneda, el especialista fue contundente: “Vamos más allá de la simple devolución de una venganza, había personas que estaban en inferioridad de condiciones, estamos frente a básicamente un linchamiento y ese tipo de conductas no pueden ser justificadas”.

“Este problema tiene muchos años de arrastre y, lejos de mejorar, fue empeorando”

Finalmente, apuntó contra las complicidades dirigenciales y la dificultad de abordarlo desde lo individual: “La gran dificultad que existe es que, en términos generales, hay relaciones entre dirigentes y estos violentos, donde quedan involucrados hinchas que nada tienen que ver. No hay un tratamiento que se pueda hacer de lo individual porque claramente alguien que le pega con un fierro a una persona totalmente reducida difícilmente pueda entrar en un razonamiento lógico”.