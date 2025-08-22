Peatón falleció arrollado por una auto en ruta 26

El hecho ocurrió a la altura de los semáforos de Ruta 26 y Juan Víctor González, cerca de Mar de Java. Según confirmaron fuentes policiales la víctima un hombre mayor de edad fue embestido por un automóvil Volkswagen Fox.

Pese a la rápida llegada de personal del SAMEC, el peatón falleció en el lugar. El tránsito permanece restringido en la zona mientras la Policía Científica trabaja en las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la peligrosidad del cruce, que cuenta con alto flujo vehicular y peatones en horas pico a pesar de los semáforos con los que cuenta con alto flujo vehicular y peatones en horas pico a pesar de los semáforos con los que cuenta el lugar.