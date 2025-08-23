Moria Casán defendió a Mauro Icardi y fue letal contra Wanda Nara: “Ella tiene que soltar”

En medio de la controversia por la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Moria Casán fue consultada y, fiel a su estilo, no se guardó nada. La diva lanzó fuertes declaraciones contra la conductora y analizó la situación sentimental de la pareja.

Durante una entrevista con LAM (América), la One expresó: “Creo que Wanda está muy humillada, como toda mujer que forma. Es una madre a la que respeto y admiro también en su faceta empresaria. No es sencillo acompañar a un futbolista: cambiar de país, de idioma, de colegios, y adaptarse a cada lugar”.

Sin embargo, rápidamente apuntó contra la empresaria: “En este caso, ella moldeó a este chico (por Mauro) y terminó teniendo enfrente a un hábil declarante y muy bravo”.

Según Casán, el futbolista nunca dejó de estar enamorado de la China Suárez: “Él está enamorado desde el primer día. Todo lo que hace, lo hace por amor y no por venganza. Y Wanda no logra comprenderlo”.

La actriz agregó que la mediática aún no asumió su presente y por eso reacciona con dolor. De hecho, Moria ya había dejado un comentario en X (ex Twitter) sobre los dichos de Wanda, quien aseguró que Icardi y la China estarían esperando un hijo.

Moria Casán en mocha mousse.

“Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor. Está rota. Tiene que soltar a ese hombre al que formó y aceptar que él está perdidamente enamorado de su nueva mujer. No es venganza. Dale unas zapatillas a un indio y te gana la carrera”, escribió la vedette en la red social.

Además, la One se refirió a las declaraciones de Nara en las que la empresaria deslizó haber vivido episodios de violencia con el delantero. Wanda incluso comparó su historia con la de Julieta Prandi y Claudio Contardi, quien recibió una condena de 19 años de prisión por abuso sexual agravado.

Wanda Nara y Mauro Icardi: la guerra sin fin.

Moria fue contundente: “Eso es propio de una mujer lastimada y fuera de eje. Si tiene razón, lo tendrá que determinar la Justicia”.

Para cerrar, se mostró indiferente con respecto a la carrera artística de la China Suárez, aunque le dejó un guiño: “La que no habla, gana”. /TN