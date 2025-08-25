Corridas, pedradas e invasión de cancha en un partido de la Liga del Valle

El domingo tuvo lugar el partido entre Club Social Boroquímica de Campo Quijano con San Agustín, pero el encuentro deportivo se vio envuelto por un hecho de violencia.

Pedradas, corridas e invasión de cancha empañaron el momento en que la Bora pasaba a la final de la Liga del Valle, por lo que efectivos policiales debieron intervenir.

Estos hechos acontecieron al final del partido cuando la quema de una bandera inició esta batalla campal que continuó fuera del predio con el patrullaje a pie de la Policía.

Desde la Comisión Directiva de Boroquímica emitieron un comunicado lamentando profundamente los actos de violencia, repudiando todo tipo de agresión, llamando a que el fútbol siga siendo un espacio de unión familiar y respeto mutuo, informó La Llave del Portal.

A pesar del lamentable hecho, la Bora enfrentará a Deportivo La Merced en una final con cancha a confirmar.