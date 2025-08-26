Salta busca financiamiento internacional para potenciar el Corredor Bioceánico

El Poder Ejecutivo de Salta presentó un proyecto de ley para autorizar la gestión de un financiamiento con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

El objetivo es ejecutar el Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en la provincia, un plan estratégico que apunta a fortalecer la conectividad regional y potenciar el desarrollo económico.

El financiamiento tiene un destino específico: mejorar la infraestructura vial, los sistemas de agua y saneamiento, y dotar de tecnología avanzada a los puestos de control en áreas clave del corredor. Se busca, además, optimizar la conectividad internacional, promover la inclusión social y territorial, y garantizar un control eficiente del flujo de mercancías y minerales que transitan por la región.

Con más de 2.400 kilómetros de extensión, el Corredor Bioceánico no es solo una vía de transporte: constituye un instrumento geopolítico que permite reducir costos logísticos, facilitar el acceso a los mercados del Asia-Pacífico y fortalecer las cadenas de valor dentro del Mercosur. La posición geoestratégica de Salta, limitando con Chile, Bolivia, Paraguay y seis provincias argentinas, la convierte en un nodo clave para la integración regional.

El programa prevé también una solución integral para los Puestos de Control fronterizos, mediante infraestructura específica, tecnología de punta y equipamiento avanzado. Esto permitirá atender el aumento de la actividad minera en la Puna y mejorar el tránsito comercial en la provincia, consolidando a Salta como un eje logístico-productivo del Cono Sur.

Las inversiones proyectadas buscan reducir las brechas históricas en infraestructura y servicios, y transformar a Salta en un punto neurálgico para el comercio internacional