Del Frari renunció a su banca en el Concejo y busca ser Defensor del Pueblo

El concejal Martín del Frari presentó este miércoles su renuncia a la banca en el Concejo Deliberante de Salta para continuar con su postulación como Defensor del Pueblo.

La decisión se formalizó en una jornada clave para el proceso de selección, que cobró aún mayor relevancia ante la inesperada cantidad de candidatos que se inscribieron para el cargo.

El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, explicó a Aries que la renuncia era un requisito para que Del Frari pudiera avanzar con su aspiración.

Además, se mostró sorprendido por la cantidad de postulantes, algo que no se había registrado en procesos anteriores.

La comisión encargada de analizar y evaluar a los candidatos se reunirá el jueves para avanzar en la selección. Este encuentro será determinante para definir los pasos siguientes del proceso y acotar la lista de aspirantes.