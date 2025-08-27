Sin plazos puntuales, confían que la elección del Defensor del Pueblo "sea lo antes posible"

Días atrás InformateSalta se hacía eco que, a través del Boletín Oficial de la Municipalidad se dio a conocer el listado de personas interesadas a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en la ciudad de Salta Capital, con 23 candidatos entre los que se destacan ex funcionarios y un actual concejal.

El concejal Martín Del Frari; el exfuncionario provincial Ángel Sarmiento; el exsecretario general de la Gobernador, Matías Posadas; el exprocurador del municipio en la gestión de Bettina Romero, Ramiro Angulo, entre otros, son los candidatos que buscarán reemplazar a Federico Núñez Burgos, quien también se postuló.

En ese contexto el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, estuvo hablando con FM Aries donde comentó cómo serán los pasos posteriores tras conocerse el listado de postulantes, señalando que si bien no hay plazos puntuales para elegir al nuevo defensor, procuran que pueda ser lo antes posible.

Primeramente resaltó que “son muchos los candidatos” que se han presentado al proceso. “Han presentado sus CV, sus papeles correspondientes y fue así como se publicó, cumpliendo el debido proceso; ahora queda en manos de la comisión integrada para el caso, integrada por cinco concejales” para elegir al funcionario, indicó.

Consultado sobre la cantidad de postulantes, Madile dijo que pueden presentarse todos aquellos que quieran desempeñar el cargo. “Están en libertad de presentarse todos los que tengan la voluntad y quieran, que tengan algo para ofrecer y para dar en eso cargo, que debe ser lo importante, no solo presentarse por hacerlo, sino tener una oferta para aportar desde el lugar que les corresponde”, explicó.

Algo que agregó es que si bien “no hay fecha específica” para que la comisión dictamine quién será el nuevo defensor, Madile dijo que confía que “pueda ser en el corto plazo” que se cumpla el proceso, una vez que los integrantes hagan la debida revisión de papeles, curriculums, objeciones, etc.