Salta y Antofagasta reafirman sus lazos para impulsar la integración regional

El coordinador de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Salta, Bruno Masciarelli, se reunió con el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic Burgos, en una misión oficial que busca fortalecer los vínculos entre ambas ciudades.

El encuentro, que tuvo lugar en la municipalidad chilena, se centró en la reafirmación del acuerdo de hermanamiento que las une desde el año 2005. Este lazo de cooperación busca potenciar el crecimiento económico y social de las comunidades a través del desarrollo de proyectos conjuntos.

Durante la reunión, uno de los temas centrales fue el Corredor Bioceánico, una iniciativa clave para la integración regional que permitiría mejorar la conectividad y el flujo de bienes entre el Atlántico y el Pacífico. Ambas autoridades dialogaron sobre las acciones necesarias para impulsar este proyecto, que representa una oportunidad significativa para el desarrollo económico y el intercambio comercial de la región.

Bruno Masciarelli destacó la importancia de esta cooperación. "Reafirmar el hermanamiento con Antofagasta significa abrir nuevas puertas para trabajar juntos en la integración regional. Esto generará nuevas oportunidades de desarrollo, intercambio cultural y social, además de permitirnos compartir experiencias en gestión municipal", afirmó el coordinador. Su visita subraya el compromiso de Salta con la colaboración transfronteriza y la creación de sinergias que beneficien a ambas poblaciones.

El encuentro no solo contó con la participación de las autoridades locales, sino que también tuvo la presencia de diplomáticos clave. Asistieron el cónsul general de Chile en Salta, Cristian Oschilewski Lucares, y la cónsul general de Argentina en Antofagasta, Ana Carolina Massuh.