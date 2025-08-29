F1: Arrancó el Gran Premio de Países Bajos

Vuelva la Fórmula 1 tras unas mini vacaciones de los corredores de esta máxima categoría y por supuesto quien dice hola nuevamente es Franco Colapinto.

Esta temporada se retoma tras un mes de espera en el circuito de Zandvoort, que comenzó este viernes con la práctica libre 1 y continuará de 11 hs. a 12 hs. con la practica libre 2.

El sábado de 6:30 hs. a 7:30 hs. tendrán lugar las prácticas libres 3, mientras que la clasificación será de 11 hs. a 12 hs.

La esperada carrera tendrá lugar el domingo a las 10 hs., en un circuito de 4.259 kilómetros de longitud con 72 vueltas.