Así quedó el mapa de pilotos para la F1 2026: ¿y Colapinto?

La grilla de la Fórmula 1 2026 comienza a tomar forma y ya son siete las escuderías que tienen confirmadas a sus pilotos. Sin embargo, el futuro del argentino Franco Colapinto en Alpine continúa en suspenso.

Entre los equipos que ya definieron sus duplas figuran McLaren, con Lando Norris y Oscar Piastri; Ferrari, que apostará por Charles Leclerc y Lewis Hamilton; y Aston Martin, que mantendrá a Fernando Alonso junto a Lance Stroll. A ellos se suman Haas, con Oliver Bearman y Esteban Ocon; Williams, con Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.; y Audi, que tendrá a Nico Hülkenberg y al brasileño Gabriel Bortoleto.

El anuncio de Cadillac, que desembarcará en la categoría con Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez, completó dos casilleros más en el mapa de la próxima temporada.

Sin embargo, Alpine es una de las pocas escuderías que mantiene dudas. Pierre Gasly continuará, pero Colapinto está bajo evaluación. El argentino deberá rendir al máximo en lo que resta del año, pese a contar con uno de los autos menos competitivos de la parrilla y bajo la presión del flamante director, Flavio Briatore, quien definirá la alineación de 2026.

La competencia interna no le da respiro: Paul Aron y Jack Doohan siguen vinculados al equipo y se perfilan como alternativas. Aunque la confirmación de Bottas en Cadillac le quitó un rival directo en la pelea por un asiento, Colapinto aún necesita resultados contundentes que justifiquen su continuidad.

La recta final de 2025 será decisiva. El desafío comienza este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, donde Colapinto deberá demostrar que puede sostener su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial.