Cae financiera ilegal “Alyson”: Una familia entera estafó a varios salteños

Un operativo encabezado por la Unidad de Investigación de Delitos Económicos (UDEC) y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) desmanteló una presunta financiera ilegal que operaba bajo el nombre de “Alyson”, dejando como saldo tres detenidos y el allanamiento de cuatro viviendas en la ciudad de Salta y en Rosario de Lerma.

Durante los procedimientos, realizados entre jueves y viernes pasado, los investigadores secuestraron documentación clave para el avance de la causa. Las personas detenidas son una mujer señalada como principal sospechosa, su pareja y el hijo de éste.

Por pedido de la fiscal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, el Juzgado de Garantías N.º 3 ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales de la principal acusada, con el objetivo de preservar fondos que habrían sido invertidos por las víctimas.

Las investigaciones se iniciaron tras varias denuncias de personas que aseguraron haber sido estafadas bajo un esquema piramidal. Según los primeros datos, la financiera prometía retornos extraordinarios, de entre 40 % y 60 % semanales, con inversiones que iban desde un millón hasta dos millones de pesos.

Las comunicaciones con los inversores se realizaban a través de grupos de WhatsApp, mientras que los depósitos se concretaban tanto de manera presencial en el domicilio de los investigados como mediante transferencias bancarias.

Como ocurre en este tipo de estafas, en un primer momento los denunciados habrían cumplido con los pagos, lo que generó confianza entre los aportantes y atrajo a nuevas víctimas. Sin embargo, en las últimas dos semanas cortaron todo tipo de contacto, dejando a los inversores sin su dinero.