Boca buscará hoy una nueva victoria en Mar del Plata ante Aldosivi

Tras dos victorias consecutivas que lo metieron en zona de clasificación, Boca buscará mantener la racha ganadora a las 14:30 en el Estadio José María Minella ante Aldosivi. El encuentro, que finalmente se jugará sin público visitante, será una prueba importante para el equipo de Miguel Ángel Russo.

De cara a este encuentro, la idea de Russo, es realizar apenas un cambio respecto a la victoria 2-0 ante Banfield. La única modificación se debe a la baja de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión de grado II en el obturador externo izquierdo, una dolencia que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos dos semanas más. Su lugar en la zaga central será ocupado por Ayrton Costa.

El resto de la formación de Boca, según lo ensayado por el DT en el cierre de la semana, será el mismo que superó al "Taladro" en La Bombonera. Rodrigo Battaglia, quien padecía una molestia y trabajó diferenciado en varias prácticas, ya se recuperó por completo y seguirá compartiendo el eje del mediocampo con Leandro Paredes.

En el frente de ataque, el cuerpo técnico azul y oro ratifica una vez más su confianza en la dupla uruguaya conformada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Ambos delanteros, que fueron los goleadores en el último partido, buscarán mantener su levantada futbolística y seguir sumando goles para el equipo.

Por su parte, el presente de Aldosivi no es el mejor. El "Tiburón" apenas sumó tres puntos en las primeras seis fechas, producto de tres empates, y llega a este partido luego de caer ante Estudiantes.