Rial denuncia baja de pensiones por discapacidad en Salta por "extras" a los empleados

Sociedad01/09/2025
Jorge Rial

El periodista Jorge Rial denunció esta tarde a través de C5N que a algunas personas, entre las que nombra a una salteña, habrían sufrido la quita de su pensión por discapacidad para que "algún empleado cobre un extra".

En medio de las tensiones entre el periodista y el gobierno nacional que incluyen una medida cautelar para frenar la difusión de audios que habrían sido grabados en Casa de Gobierno y adjudicados a Karina Milei, el periodista volvió a cagar contra la gestión libertaria.

Continuando con la polémica que gira en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad sostuvo: "No vamos a terminar de investigar porque lo próximo que se viene es esto", comenzó diciendo Rial, "y te lo digo a vos que si sos de Salta y te llamas Silvia del Valle Aragaraz y en marzo no te llegó la pensión, no te llegó porque te cagaron, algún empleado te la sacó para cobrar un extra", aseguró.

En la misma línea agregó: "Luis Argota a vos tampoco te llegó porque te cagaron".

Se espera que en las próximas horas la situación se esclarezca.

