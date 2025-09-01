Ordenaron el cese de los audios que vinculan a Karina Milei con presuntas coimas

La Justicia Federal ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia, en Casa Rosada, y hermana del presidente.

"Se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

Este fallo se da luego de que Adorni anunciara momentos antes que el Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra lo que definió como “una operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral, pocos días antes de los comicios en la provincia de Buenos Aires.

Según explicó el vocero, se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios del Ejecutivo, las cuales fueron manipuladas y difundidas de manera selectiva con el objetivo de generar un daño político.