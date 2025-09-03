Preocupan los riesgos de Roblox, el popular juego entre chicos por violencia y desnudos

Roblox, una de las plataformas más utilizadas por niños y adolescentes en todo el mundo, está bajo la lupa por múltiples denuncias de grooming, abuso, contenido nocivo y hasta la existencia de cultos virtuales peligrosos. Lo que parece un simple videojuego se ha convertido en un espacio que expone a los más chicos a graves riesgos.

Casos que encienden las alarmas



En Estados Unidos, padres iniciaron cientos de demandas contra la empresa dueña de Roblox. Según los expedientes, adultos se hacen pasar por chicos para engañar a menores y explotarlos sexualmente.

Uno de los casos más recientes involucra a una niña de 10 años a quien un hombre le ofrecía la moneda virtual “Robux” a cambio de fotos íntimas. La conversación comenzó dentro del juego, pero luego se trasladó a redes externas. Otro expediente describe el secuestro y abuso de una niña de 11 años, contactada también a través de la plataforma.

Las cifras son contundentes: según la revista Wired, las denuncias de explotación infantil vinculadas a Roblox pasaron de 675 en 2019 a más de 24.000 en 2024.

Contenido violento y discursos de odio



No solo preocupa el grooming. Investigaciones internacionales revelaron que en Roblox circulan símbolos extremistas, discursos de odio y hasta recreaciones de tiroteos reales. Aunque la empresa asegura que combate estas prácticas, los especialistas advierten que siguen presentes.

Efectos en la salud emocional



Padres de distintos países ya alertaron sobre adicción y ansiedad en sus hijos. Algunos juegos dentro de la plataforma los mantienen despiertos hasta la madrugada, afectando el sueño y la vida cotidiana. En varios casos, los chicos necesitaron ayuda psicológica.

Grooming y pedidos de imágenes íntimas: el costado más oscuro de Roblox

En distintos países ya se denunciaron casos de grooming y explotación sexual dentro de Roblox. Adultos que se hacen pasar por adolescentes buscan ganarse la confianza de los chicos, ofreciéndoles Robux a cambio de fotos íntimas o desnudos. Pero el riesgo no termina ahí: se detectaron usuarios que crean juegos con escenas sexuales explícitas, lo que expone a los menores a contenidos totalmente inapropiados. Estas prácticas no solo violan las normas de la plataforma, sino que ponen a los chicos en una situación de extrema vulnerabilidad, con consecuencias psicológicas y legales graves para toda la familia.

Spawnism: el “culto” que alarma



Uno de los fenómenos más inquietantes es el llamado “Spawnism”, una corriente que circula en Roblox y que promueve la autolesión e incluso el suicidio entre los usuarios más jóvenes. Especialistas en ciberseguridad recomiendan a los padres hablar abiertamente de estos riesgos con sus hijos.

Medidas y restricciones



Las denuncias llegaron a los tribunales. En EE.UU., fiscales aseguran que Roblox se convirtió en “el lugar perfecto para pedófilos”. Mientras tanto, países como Qatar decidieron bloquear el acceso a la plataforma por considerarla un riesgo para los menores.

Qué pueden hacer los padres



Ante este panorama, especialistas en seguridad digital sugieren:

Supervisar el uso que los chicos hacen de la plataforma.

Configurar controles parentales y límites de tiempo.

Hablar abiertamente con los hijos sobre lo que juegan y con quiénes se comunican.

Denunciar cualquier situación sospechosa dentro del juego o en redes externas.



Roblox sigue siendo uno de los juegos favoritos de los chicos en Salta y en el mundo. Sin embargo, estos casos muestran que es fundamental acompañar y estar atentos para que el entretenimiento no se convierta en un riesgo.