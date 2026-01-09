Kevin Benavides volvió a emocionar en el Dakar y se subió al podio en Challenger

Deportes09/01/2026Por Sebastián Quinteros NavarroPor Sebastián Quinteros Navarro
El piloto salteño Kevin Benavides volvió a ser protagonista en el Dakar 2026 y consiguió un valioso tercer puesto en la categoría Challenger T4, durante la especial Hail–Riyadh.

Junto a su navegante sanjuanino Lisandro “Lichi” Sisterna, la dupla argentina fue la mejor clasificada del día y reafirmó su crecimiento en una competencia marcada por la exigencia y la regularidad.

La etapa quedó en manos del chileno Ignacio Casale, mientras que el liderazgo de la clasificación general sigue siendo para el español Pablo Navarro, escoltado por el argentino Nicolás Cavigliasso.

En ese contexto, el podio de Benavides cobra especial relevancia, ya que se da en pleno proceso de adaptación a una categoría completamente nueva para él.

Doble campeón del Dakar en motos (2021 y 2023), Benavides afronta esta edición desde una perspectiva distinta. Tras un 2024 atravesado por lesiones, el salteño decidió dar el salto a los autos y debutar en la clase Challenger a bordo de un Taurus del equipo BBR Motorsport.

Con temple, experiencia y una rápida adaptación al trabajo en dupla, Kevin demuestra que su talento trasciende las motos y que también puede ser protagonista en cuatro ruedas. 

