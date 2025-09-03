Septiembre, el mes preferido para dar el “sí” en Salta

Con la llegada de septiembre, el Registro Civil de Salta se prepara para un repunte en la cantidad de matrimonios, un fenómeno que se repite cada año coincidiendo con la Fiesta del Milagro y el inicio de la primavera.

Hasta julio de este año ya se celebraron 1.430 bodas en toda la provincia, y se espera que el número aumente en las próximas semanas debido a la alta demanda de turnos.

Durante el 2024 se realizaron 2.995 matrimonios, en 2023 fueron 3.189 y en 2022 un total de 3.255, lo que marca una tendencia a la baja aunque septiembre sigue siendo el mes favorito de las parejas.

Las ceremonias pueden realizarse en la sala de matrimonios “Macacha Güemes” de la sede central, en oficinas del interior o en espacios elegidos por los contrayentes, como salones de fiesta, iglesias, estadios, la cima del cerro San Bernardo o lugares turísticos, mediante el pago de un arancel diferencial.

El organismo también destacó que los matrimonios igualitarios cuentan con los mismos requisitos que los convencionales. Desde 2010 hasta 2024 se registraron 216 uniones de este tipo, siendo 2022 el año con mayor número (39). En lo que va de 2025 ya se celebraron 22.

Los interesados en casarse pueden consultar requisitos y aranceles en la página oficial del Registro Civil y avanzar con la documentación de manera presencial, tras lo cual se acuerda la fecha, el lugar y el pago correspondiente.