Cierre de campaña de Milei: Llamó a votar y habló de empate técnico

El presidente Javier Milei encabezó hoy el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), ante las elecciones del domingo próximo 7 de septiembre. El presidente brindó las palabras finales de la actividad proselitista, que se desarrolla en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

“Todas las encuestas coinciden que estamos en condiciones de empate técnico, significa que cada voto vale muchísimo más que en una elección normal”, dijo el presidente Milei en un tramo de su discurso.

“A los kirchnersitas este escenario les aterra y están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor. Esto puede ser la diferencia entre ganar y perder”.

Luego se refirió a los incidentes que lo tuvieron como protagonista en Lomas de Zamora. “Nos tiraron piedras, quisieron amedrentar a estudiantes en la facultad de derecho. Eso prueba que nuestras ideas son más fuertes porque no debemos recurrir a la violencia para imponerlas, pero ellos si necesitan. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas”, afirmó.

“A su cobardía, le oponemos coraje en la defensa del cambio. tiene que quedar en claro que la batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral, contra unos delincuentes y chorros. Extreman sus actos violentos porque están asustados, porque los bonaerenses de bien les perdimos el miedo”, añadió.