En pleno mes del Milagro, Salta volvió a temblar: Cuatro sismos sacudieron la Puna

En la madrugada de este jueves, cuando Salta vive su mes del Milagro, la tierra volvió a temblar con cuatro sismos registrados en la zona de Tolar Grande, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El más fuerte se produjo a la 1.10, alcanzó una magnitud de 6 grados en la escala de Richter y tuvo una profundidad de 194 kilómetros.

Nueve minutos después, a la 1.19, se registró un segundo movimiento de 4 grados, seguido por otro de 3.7 a las 2.08 y finalmente un temblor de 3.1 a las 5.10. Todos tuvieron epicentro a menos de 40 kilómetros al norte de Tolar Grande y alrededor de 200 kilómetros al oeste de Salta y San Salvador de Jujuy.

Por la gran profundidad de los eventos, no se reportaron daños ni heridos, aunque el primero de ellos pudo haber sido percibido en algunas localidades cercanas de la Puna.

Los movimientos se producen en un contexto simbólico para los salteños: septiembre es el mes del Señor y la Virgen del Milagro, cuando miles de fieles expresan su fe en medio de procesiones y peregrinaciones, y la tierra vuelve a recordar su fuerza con estos sismos.

El INPRES destacó que estos fenómenos son frecuentes en la región andina debido a la intensa actividad geológica de la Cordillera.