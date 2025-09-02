Milagro en Salta: Partió una delegación a Tolar Grande para iniciar la peregrinación

Los salteños empiezan a sentir El Milagro, a semanas de esta festividad religiosa que congrega a gran cantidad de fieles, en especial a los peregrinos.

Con el objetivo de llegar al destino de partida, una comisión de peregrinos partió a Tolar Grande, lugar donde iniciarán su recorrido hasta los pies del Señor y la Virgen del Milagro.

Uno de los peregrinos, visiblemente entusiasmado y emocionado, comentó al móvil de CNN Radio Salta que la emoción que siente al hacer la peregrinación es indescriptible, es algo que se tiene que vivir.

“Hace 2 semanas que tengo los bolsos preparados, ya quiero estar en Tolar Grande para empezar a caminar, a pedir al Señor y la Virgen del Milagro por la familia, por la gente, por todo lo que pasa en Argentina, que se mejore para que todos estemos mejor y creo que es la intención de cada uno de los peregrinos” manifestó.

Si bien es su 5to año consecutivo, dijo con convicción que hará la peregrinación siempre que Dios y la Virgen le den fuerza y salud.

Explicó además como es la peregrinación desde Tolar Grande: “Llegamos a Tolar Grande, hacemos 2 días de aclimatación, empezamos a caminar el 4 de septiembre a la noche, 5 a la madrugada, llegamos a San Antonio, hacemos un día de descanso y salimos para acá”.

“Son 9 días caminando, 2 días de adaptación y un día de descanso”.

El peregrino, con una gran sonrisa mostraba las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro que caminarán junto a él en esta muestra de fe, pero tienen una historia detrás.

Gustavo, amigo del peregrino, es el dueño de las imágenes, quien tras un accidente de trabajo no podrá caminar este año, pero le cedió las figuras a su amigo, para que entre a la Catedral junto a ellas.

“Mi hermana nos hizo peregrinos desde San Antonio hace 10, 15 años y las imágenes caminan desde hace 5 años” comentó y remarcó la gratitud con la que viven esta época: “Gracias a Dios siempre con fe y agradeciendo, los salteños somos agradecidos por la salud y el trabajo y caminar con las imágenes es una muestra de eso” finalizó.