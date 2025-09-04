Perros en peligro en la peregrinación del Milagro: Cómo ayudar y protegerlos

Cada Milagro vemos como muchos perros llegan en largas peregrinaciones y el estado en que arriban a Salta no es el mejor, sumado a que suelen extraviarse, accidentarse entre otras situaciones peor. Desde el Refugio Nicolás Mansilla, hicieron un llamado a la comunidad para tomar conciencia sobre la situación de los animales sean o no sus propietarios.

Pablo Díaz, Veterinario y encargado del refugio hizo un llamado a la comunidad para tomar conciencia del daño que le causamos a los animales con largas caminatas y por eso dijo: "Quiero aclararle a la gente que los perros no son peregrinos, ellos no tienen que cumplir ninguna promsea, El problema es que el año pasado vimos muchos animales que acompañaron la peregrinación".

Aseguró que como cada año llegaron muchos al lugar que coordina: "llegaron 24 animalitos, pero a salta llegan muchos más. Vimos cosas tristes, no son solamente animales perdidos por seguir una peregrinación, sino también porque sufrieron accidentes automovilisticos. También con deshidratación, con desnutrición, lastimados en pulpejos, sus almohadillas plantares, producto de camintas largas bajo le sol, golpes de calor".

El veterinario dijo que si la comunidad ve un perro en alguna situación que requiera asistencia en estos días del Milagro debe llamar al 105 . Además pidió a los Municipios involucrarse en identiricar a los animales si los trasladan, esto es importante para poder restituirlos.

Por último, a través de Multivisión, Díaz aseguró que: "Si se tiene más conciencia pero falta concientización previa. Estamos visitando barrios pr donde pasan las procesiones. Tocar la puerta preguntarle cosas como si hay animales comunitarios, que alimentan o refugian en las casasn de esa barriada. Entregmos chaitas identificatorias" pidió resguardar las mascotas o animales comunitarios si se sabe que transitarán determinadas peregrinaciones.