Familiares de Walter Sarapura aseguran que el cuerpo encontrado en La Silleta es de él

Alrededor de las 23:00 de anoche, una comitiva integrada por oficiales de la Policía de Salta y Bomberos de la Policía llegaron a La Silleta para trasladar el cuerpo encontrado en el Cerro El zapallar. El CIF trasladó los restos y aunque aún se espera una confirmación oficial, familiares de el desaparecido Zarapura aseguran que se trata de él.

De acuerdo a lo publicado por LaLlaveDelPortal los restos estaban en avanzado estado de descomposición, pero a partir de las prendas de vestir los familiares identificaron el cuerpo de Walter Sarapura que llevaba más de dos meses desaparecido.

"Nos dijeron que habría sufrido una muerte súbita, pero hoy con la autopsia se sabrá bien cuál fue la causa de muerte. Lo que sí nos informaron es que no le encontraron signos de violencia, así que eso se descartó", citó el medio a una fuente anónima.