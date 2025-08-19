Por abandono de servicio, destituyen a un sargento de la Policía de Salta

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Decreto Nº 483, dispuso la destitución por cesantía del sargento de la Policía, C.E.A, tras un sumario administrativo que concluyó en su responsabilidad por abandono de servicio.

Según consta en el expediente, C.E.A había solicitado una licencia médica a partir del 12 de junio de 2023, la cual no fue debidamente justificada. A raíz de ello, la Jefatura de Policía instruyó un sumario administrativo y, mediante la Resolución Nº 11.250/2025, solicitó al Ministerio de Seguridad y Justicia que se dictara el instrumento legal correspondiente para aplicar la sanción.

El sumario determinó que el efectivo policial incurrió en inasistencias injustificadas durante 2023, configurando abandono de servicio.

El Gobierno provincial señaló que el procedimiento se llevó adelante con respeto al debido proceso y al derecho de defensa, otorgando al agente la posibilidad de presentar descargos y pruebas. Asimismo, la medida cuenta con el Dictamen Nº 218/2025 de la Fiscalía de Estado, que avaló la sanción.

De este modo, el sargento C.E.A. fue separado definitivamente de la fuerza policial.