La publicación de Independiente tras el fallo de Conmebol: "Perdió el fútbol, ganaron los violentos"

Independiente publicó en sus redes sociales un conciso mensaje luego de que se diera a conocer la descalificación de la Copa Sudamericana debido a los graves incidentes ante la Universidad de Chile el pasado miércoles 20 de agosto.

Este miércoles, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) comunicó el fallo sobre los graves hechos de violencia por lo que se canceló el partido correspondiente a los octavos de final de la competencia continental.

El ente regulador del fútbol sudamericano determinó que Independiente sea descalificado de la competencia, además de siete partidos a puertas cerradas en torneos internacionales y la misma cantidad sin poder llevar público en condición de visitante.

La Conmebol determinó la finalización del encuentro en empate 1-1 y, con este resultado, dictaminó la clasificación de la Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Tras este fallo, el equipo de Avellaneda publicó una foto en las redes oficiales del club con un conciso mensaje: “Perdió el fútbol, ganaron los violentos”.

En los comentarios, los hinchas chilenos festejaron la clasificación y los de Independiente pidieron la renuncia de sus dirigentes y un llamado a elecciones anticipadas.