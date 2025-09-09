Le robaron su moto y pide recompensa: "No tuve ni tiempo de poner el traba disco"

Un trabajador salteño que se dedica a las aplicaciones de pasajeros sufrió el robo de su motocicleta, su principal herramienta laboral. El hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad y, tras la denuncia, el hombre decidió ofrecer una recompensa para recuperar el vehículo.

En diálogo con Pue!, la víctima relató que el robo ocurrió en cuestión de minutos: “Vivo en un departamento, trabajo con las aplicaciones de pasajeros, había trabajado todo el día, volví a cenar y descansar un poco para salir de nuevo, y en ese lapso me la robaron”.

El damnificado explicó que suele dejar la moto afuera con un traba disco, pero esa noche no llegó a colocarle el candado adicional. Fue un vecino quien lo alertó del robo: “Era una Yamaha nuevita, iba a cumplir un año. Comencé con una moto 110 y con esfuerzo la pude cambiar. Los vecinos se preocuparon mucho porque me conocen y saben que en la zona sur están robando muchas motos”.

El hombre reconoció el duro golpe económico que significa la pérdida: “Para mí fue un golpe en el bolsillo. Estoy tratando de seguir adelante, un compañero me prestó una moto para poder trabajar y mantengo la esperanza de que encuentren la mía”.

Por último, apeló a la solidaridad de la comunidad y a la posibilidad de recuperar lo que tanto le costó: “Lo único que pido es que la cuiden, porque me costó mucho tenerla”.