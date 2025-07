Se robó una moto y quedó filmado: "O la puerta quedó abierta o tiene llaves"

La madrugada del sábado una vecina que alquila en un edifició céntrico, calle 20 de Febrero al 300, fue víctima de un robo dentro del lugar.

Lo curioso es que el sujeto ingresó al subsuelo del block de departamentos y desde allí sacó el rodado andando por la puerta principal. Vecinos aseguran que no es le único caso allí.

Eleonora, la vecina damnificada, contó cómo sucedieron los hechos y mostró su impotencia ante lo que le toca vivir hoy, ya que el delincuente violó todas las medidas de seguridad del lugar. "Soy inquilina, a mi moto la sustrajeron el día sábado a las 6.30 de la mañana, estaba en el subsuelo. El tipo vino tres veces durante la madrugada, vino a las 3 , vino a las 4 tratando de manipular el portón que es eléctrico, cuestión que el tipo termina ingresando al lugar, va al subsuelo y sustrae mi moto, la saca andando, quiere salir por el portón pero no puede y termina saliendo por el pasillo hasta la puerta principal del edificio".

La mujer dijo que aún no saben como salió por la puerta principal. "O la puerta quedó abierta o tiene llaves. Quiero que me escuchen y me ayuden, era mi moto y mi única movilidad".

Sergio, otro vecinos contó lo que le sucedió a él tiempo atrás y que en esta ocasión ya intentaban llevarse otra moto de su propiedad pero no pudieron. "Presenté denuncia, videos en tiempo y forma en la Primera, no tuvo respuestas. No apareció la moto. Ahora cuando le robaron la moto a ella yo tengo una guardada ahí, voy a verla si estaba pero ya tenía todos los cables adulterados para llevársela pero no pudieron hacerla arrancar porque le hice mis mañas para que no la arranquen. Tiene los plásticos rotos, cables cortados, lista para llevársela".

El hombre aseguró por Somos Salta que años atrás por un problema del consorcio que no reparaba los portones sufrieron una ola de robo de rodados.