Momento de tensión en el centro: Intentó golpear a un inspector de tránsito

Lectores de InformateSalta fueron testigos de un momento de tensión en el centro de la ciudad cuando un hombre intentó violentar a un inspector de tránsito.

Por el Milagro, se apostaron diferentes controles de tránsito con el fin de evitar problemas en el centro de la ciudad. Sin embargo, un hombre intentó agredir a un inspector de la Municipalidad en un momento de tensión aparentemente en desacuerdo por los filtros que se aplicaron.

El hecho se dio en la intersección de las calles Alvarado y Lerma, donde el hombre ofuscado intentó darle golpes de puño al inspector. Un transeúnte y otros inspectores intervinieron para que la situación no pase a mayores.