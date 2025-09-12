Momento de tensión en el centro: Intentó golpear a un inspector de tránsito

Sociedad12/09/2025
pelea transito

Lectores de InformateSalta fueron testigos de un momento de tensión en el centro de la ciudad cuando un hombre intentó violentar a un inspector de tránsito.

Por el Milagro, se apostaron diferentes controles de tránsito con el fin de evitar problemas en el centro de la ciudad. Sin embargo, un hombre intentó agredir a un inspector de la Municipalidad en un momento de tensión aparentemente en desacuerdo por los filtros que se aplicaron. 

pelea transito

El hecho se dio en la intersección de las calles Alvarado y Lerma, donde el hombre ofuscado intentó darle golpes de puño al inspector. Un transeúnte y otros inspectores intervinieron para que la situación no pase a mayores. 

