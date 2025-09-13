Independiente cayó ante Banfield y se quedó sin DT: Renunció Vaccari

Independiente cayó esta tarde ante Banfield, derrota que generó la renuncia de su entrenador Julio Vaccari, tras disputarse el encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.

El Taladro se impuso por 1 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, con gol de Martín Río a los 37 minutos.

El Rojo, que volvió a jugar con público en su estadio tras la sanción por los incidentes frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, no logró reaccionar. Si bien generó algunas chances claras con Santiago Montiel e Ignaco Pussetto en la primera parte, la falta de eficacia lo condenó.

El fastidio de la derrota se trasladó a las tribunas, donde los hinchas expresaron su enojo con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol.

Con este resultado, Independiente se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B sumando solo tres puntos productos de tres empates, mientras que Banfield escaló al tercer lugar en la Zona A con 13 unidades.