River festejó ante Estudiantes en un partido caliente, es líder y llega afilado al choque ante Palmeiras

Deportes13/09/2025
River
Nacho Fernández

River Plate derrotó 2 a 1 a Estudiantes de La Plata en segundo tiempo, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el que será el último encuentro de ambos equipos antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.

El mediocampita Giuliano Galoppo abrió la cuenta a los 6 minutos de juego.

Tras cartón, a los 13 minutos, el elenco de Marcelo Gallardo amplió la cuenta con una buena definición de "Nacho" Fernández

Sin embargo, a los 38 minutos, el Millonario se quedó con un hombre por la roja a Martínez Quarta.

