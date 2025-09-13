River festejó ante Estudiantes en un partido caliente, es líder y llega afilado al choque ante Palmeiras

River festejó ante Estudiantes en un partido caliente, es líder y llega afilado al choque ante PalmeirasDeportes13/09/2025
River Plate derrotó 2 a 1 a Estudiantes de La Plata en segundo tiempo, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el que será el último encuentro de ambos equipos antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.
El mediocampita Giuliano Galoppo abrió la cuenta a los 6 minutos de juego.
GOL DE RIVER DE PELOTA PARADA: Galoppo marcó el 1-0 ante Estudiantes en el #TorneoClausura.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025
Tras cartón, a los 13 minutos, el elenco de Marcelo Gallardo amplió la cuenta con una buena definición de "Nacho" Fernández
GOL DE NACHO FERNANDEZ, Poético que dos minutos antes toda la platea lo re puteo a Nacho Fernández y después los clavó. pic.twitter.com/wQuDgTTBcI— 🧃 (@yecarpp) September 13, 2025
Sin embargo, a los 38 minutos, el Millonario se quedó con un hombre por la roja a Martínez Quarta.
La expulsión de Martínez Quarta, en el mejor momento del Millonario, expone a River a un partido físico y extenuante. Justamente lo que menos necesitaba de cara al compromiso por Copa Libertadores. El Chino sigue sin aportar lo que el equipo necesita. pic.twitter.com/Nbik8zX6By— 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐏𝐋𝐀𝐓𝐄 (@cariverplatecom) September 13, 2025
-Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Iván Gómez; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondaraín, Cristian Medina, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
-River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
-Estadio: Jorge Luis Hirschi
-Árbitro: Nicolás Ramírez