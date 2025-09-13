Horror: Encontraron los restos de un bebé en el freezer de una casa y detuvieron a su madre

Una mujer fue detenida este sábado al revelar que guardó los restos de su bebé de 27 semanas en el freezer de su casa, en la provincia de Toledo, en España.

El macabro hallazgo ocurrió el martes en la localidad de Alberche del Caudillo, donde la madre de la mujer alertó a Servicio Sociales sobre el parto.

Los trabajadores sociales, que venían haciendo un seguimiento a la madre —de mediana edad, con problemas de consumo de drogas y víctima de violencia de género—, notaron irregularidades en el embarazo y al recibir el llamado de la madre, avisaron a la Guardia Civil.

Los agentes entraron a la casa después de conseguir los permisos judiciales. La mujer aseguró que había tenido un aborto y que guardó el cuerpo en el freezer. La Policía encontró el feto exactamente donde la madre había indicado.

“A ella se la ve poco, y uno de los hijos ya no estaba con ella porque se lo quitaron los Servicios Sociales”, comentó otro vecino. En el último tiempo, la situación se agravó por la violencia de género. El juez había impuesto una orden de alejamiento a su pareja, pero los testigos aseguran que el hombre seguía visitando la casa a escondidas.

La mujer es madre de varios chicos. La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, explicó que “los tres menores están con familia extensa y otro bajo tutela de la Administración”. La familia ya estaba bajo intervención de los Servicios Sociales, que esperaban el nacimiento del bebé para poder actuar de inmediato. Pero la madre nunca acudió a un centro sanitario para dar a luz.

Mientras tanto, el pueblo de Alberche del Caudillo sigue en shock. “Es una chica que lo tuvo todo, pero la vida se le fue de las manos”, lamentó una vecina.