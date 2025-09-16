Bocado llega a Salta con lo mejor de la gastronomía y las experiencias gourmet

Bocado llega a Salta con lo mejor de la gastronomía y las experiencias gourmet16/09/2025
Del 3 al 5 de octubre, Salta será sede de Bocado, un festival que reúne a los referentes más destacados de la gastronomía en un formato único: un festival que combina sabores, arte y experiencias premium.
Durante tres jornadas, en un mismo espacio convivirán propuestas de restaurantes, productores y chefs de diferentes regiones del país, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de probar, conocer y disfrutar de la diversidad gastronómica en un solo lugar.
Una grilla de lujo
Bocado contará con la participación de reconocidos restaurantes y proyectos gastronómicos como:
- Anafe (Buenos Aires)
- Osaka (Buenos Aires)
- Café Cuervo (Buenos Aires)
- Florería Atlántico (Buenos Aires)
- El Baqueano
- El Bodeguero
- Nacho Ferrante
- Pedro Barguero
- Bad Brothers
- El Nuevo Progreso
- Yacoraite
- Don Salvador – Hotel Almería
- Vove
- Puerto Pirata (Tierra del Fuego)
- Mecha Solís (Bariloche)
- Mauricio Couly (Neuquén)
- Proyecto Pescado (Chapadmalal)
Entre muchos otros referentes de la cocina argentina que aportan su identidad y creatividad.
Experiencia Bocado
Además de las propuestas gastronómicas, el festival ofrecerá activaciones especiales, espacios de encuentro, degustaciones, música y charlas. Todo en un ambiente cuidado, con una impronta glamorosa y actual que distingue a este evento dentro del calendario nacional.
Una cita imperdible para foodies y curiosos
Bocado se propone ser un punto de encuentro entre cocineros, productores y el público, generando un puente entre las nuevas tendencias culinarias y los sabores tradicionales que nos representan.
📅 Cuándo: 3, 4 y 5 de octubre de 2025
📍 Dónde: Finca El Ceibal, estufas del acceso barrio La Arbolada, San Lorenzo – Salta
📲 Más info y entradas: www.festivalbocado.com.ar
👉 Instagram: @festivalbocado