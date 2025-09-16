Bocado llega a Salta con lo mejor de la gastronomía y las experiencias gourmet

16/09/2025
700x500-1

Del 3 al 5 de octubre, Salta será sede de Bocado, un festival que reúne a los referentes más destacados de la gastronomía en un formato único: un festival que combina sabores, arte y experiencias premium.

Durante tres jornadas, en un mismo espacio convivirán propuestas de restaurantes, productores y chefs de diferentes regiones del país, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de probar, conocer y disfrutar de la diversidad gastronómica en un solo lugar.

Una grilla de lujo

Bocado contará con la participación de reconocidos restaurantes y proyectos gastronómicos como:

  • Anafe (Buenos Aires)
  • Osaka (Buenos Aires)
  • Café Cuervo (Buenos Aires)
  • Florería Atlántico (Buenos Aires)
  • El Baqueano
  • El Bodeguero
  • Nacho Ferrante
  • Pedro Barguero
  • Bad Brothers
  • El Nuevo Progreso
  • Yacoraite
  • Don Salvador – Hotel Almería
  • Vove
  • Puerto Pirata (Tierra del Fuego)
  • Mecha Solís (Bariloche)
  • Mauricio Couly (Neuquén)
  • Proyecto Pescado (Chapadmalal)

Entre muchos otros referentes de la cocina argentina que aportan su identidad y creatividad.

Experiencia Bocado

Además de las propuestas gastronómicas, el festival ofrecerá activaciones especiales, espacios de encuentro, degustaciones, música y charlas. Todo en un ambiente cuidado, con una impronta glamorosa y actual que distingue a este evento dentro del calendario nacional.

Una cita imperdible para foodies y curiosos

Bocado se propone ser un punto de encuentro entre cocineros, productores y el público, generando un puente entre las nuevas tendencias culinarias y los sabores tradicionales que nos representan.

📅 Cuándo: 3, 4 y 5 de octubre de 2025
📍 Dónde: Finca El Ceibal, estufas del acceso barrio La Arbolada, San Lorenzo – Salta
📲 Más info y entradas: www.festivalbocado.com.ar

👉 Instagram: @festivalbocado

Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día