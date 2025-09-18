Detuvieron al principal sospechoso de secuestrar y asesinar a un turista argentino en brasil

El presunto responsable de drogar y asesinar al turista argentino Alejandro Ainsworth, de 54 años, fue detenido en San Pablo tras un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad y movimientos bancarios vinculados al caso. El hombre, identificado como Dos Santos Oliveira, será juzgado y podría enfrentar condena perpetua.

Ainsworth había sido reportado como desaparecido hacía una semana. Sus hijos viajaron a Brasil y confirmaron en la morgue que un cuerpo registrado como NN pertenecía a su padre.

Los investigadores creen que fue víctima de la modalidad conocida en Brasil como “Boa noite, Cinderela” similar a las “viudas negras” en Argentina, dado que detectaron retiros por 3.500 dólares, pedidos de préstamos, cambios de contraseñas y uso de tarjetas en varios comercios.

La Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informó que la captura se logró mediante el cruce de registros fílmicos y transacciones bancarias. Aún se aguardan los resultados de la pericia toxicológica y del informe del Instituto Médico Legal para determinar la causa exacta de la muerte.

La investigación continúa para reconstruir en detalle lo ocurrido durante las vacaciones del turista argentino en Brasil.