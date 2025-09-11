Encontraron sin vida al argentino que fue secuestrado en Brasil

El turista argentino de 54 años que había sido secuestrado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro fue encontrado muerto este jueves, según informó su hijo a la agencia Noticias Argentinas.

Se debe recordar que Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez con vida al salir de su hospedaje en Copacabana.

El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades brasileras.