Incendio en zona oeste, una gran columna de humo pone en alerta a automovilistas

Hace minutos se alertó de una columna de humo que se eleva sobre la Circunvalación Noroeste poniendo en alerta a los conductores que transitan por la arteria que conceta con Avenida Perón. Aunque se desconocen los motivos del aparente incendio, los equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Se recomienda precaucación a los conductores debido al humo en la zona que puede afectar la visibilidad.