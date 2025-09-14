Salta en alerta: El índice de incendios forestales se mantiene en nivel extremo

La Municipalidad de Salta emitió una alerta meteorológica por el elevado riesgo de incendios forestales que afecta a la ciudad y alrededores. El índice se mantiene en nivel Extremo durante este domingo 14 de septiembre, debido a las altas temperaturas registradas en la región.

Las autoridades instaron a la población a tomar medidas preventivas y a evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos. Entre las principales recomendaciones figuran:

No quemar pastos, restos de poda ni basura.

No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforos en caminos, senderos o pastizales.

Evitar dejar botellas, plásticos u objetos que, por efecto lupa, puedan iniciar un fuego.

En jornadas muy secas y calurosas, no circular en moto por zonas de pastizales.

Ante la presencia de humo o cualquier principio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato con los números de emergencia 911 o 105.

La alerta busca concientizar a los vecinos en un contexto climático adverso, donde una mínima chispa puede desatar un incendio de gran magnitud. El compromiso ciudadano es clave para preservar el ambiente, la seguridad y la vida de toda la comunidad.