Salta en alerta: El índice de incendios forestales se mantiene en nivel extremo

Salta en alerta: El índice de incendios forestales se mantiene en nivel extremoClima14/09/2025
La Municipalidad de Salta emitió una alerta meteorológica por el elevado riesgo de incendios forestales que afecta a la ciudad y alrededores. El índice se mantiene en nivel Extremo durante este domingo 14 de septiembre, debido a las altas temperaturas registradas en la región.
Las autoridades instaron a la población a tomar medidas preventivas y a evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos. Entre las principales recomendaciones figuran:
- No quemar pastos, restos de poda ni basura.
- No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforos en caminos, senderos o pastizales.
- Evitar dejar botellas, plásticos u objetos que, por efecto lupa, puedan iniciar un fuego.
- En jornadas muy secas y calurosas, no circular en moto por zonas de pastizales.
Ante la presencia de humo o cualquier principio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato con los números de emergencia 911 o 105.
La alerta busca concientizar a los vecinos en un contexto climático adverso, donde una mínima chispa puede desatar un incendio de gran magnitud. El compromiso ciudadano es clave para preservar el ambiente, la seguridad y la vida de toda la comunidad.