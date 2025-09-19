Filtraron las fotos que Charlotte Caniggia vende por 15 dólares en una plataforma para adultos

Hace más de dos años que Charlotte Caniggia decidió poner a la venta su contenido de alto voltaje. Alejada de los escándalos mediáticos, se animó a vender contenido a través de una plataforma para adultos y, en las últimas horas, se filtraron las fotos hot de su última producción.

Al igual que Wanda Nara, Ivana Nadal, Flor Vigna, Isabel De Negri y Mónica Farro, entre otras, la hermana de Alex Caniggia comercializa sus fotos y videos más osados por 15 dólares, valor que tiene la suscripción mensual a Divas Play.

Además, ofrece la opción de pagar 36 dólares para acceder a todo su contenido de manera ilimitada por tres meses.

En las imágenes se la puede ver luciendo un conjunto de encaje rosa claro con tiras, compuesto por corpiño, portaligas y culotte tipo tanga y también completamente desnuda, acostada boca abajo sobre la cama, cubriéndose solo con su postura.