Día del Empleado de Comercio: el lunes 29 todos los negocios estarán cerrados en Salta

El próximo lunes 29 de septiembre, la ciudad de Salta vivirá una jornada atípica: todos los locales comerciales permanecerán cerrados en el marco de la celebración por el Día del Empleado de Comercio.

La medida incluye supermercados, shoppings, galerías, comercios mayoristas y minoristas, así como todo el sector comercial en general. El objetivo es que los trabajadores puedan disfrutar de su día en familia, sin la obligación de asistir a sus puestos laborales.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio remarcaron la importancia de este logro: “Queremos que este día sea efectivamente de descanso y reconocimiento para los trabajadores”.

El acuerdo alcanzado con la Cámara de Comercio establece sanciones para aquellos locales que no cumplan con la disposición, ya que este cierre obligatorio se encuentra contemplado en la Ley Nacional N° 26.541, que equipara la fecha a un feriado nacional.

En años anteriores, algunos comercios habían abierto parcialmente, lo que generó reclamos del gremio. Con este nuevo acuerdo, se busca garantizar el cierre total y evitar conflictos, consolidando así un día de verdadero reconocimiento para los empleados del sector.