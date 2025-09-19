Gustavo Sáenz: "Nos unamos para defender a Salta de uno de los gobiernos más centralistas"

En General Güemes, el Gobernador Gustavo Sáenz fue el orador principal que cerró el encuentro entre los candidatos del Frente Primero los Salteños con concejales de toda la provincia: "Que con los votos se escuche el grito del gigante dormido", arengó.

Durante el acto de masiva concurrencia, el mandatario provincia hizo un fuerte llamado a la unidad y la defensa de los intereses de Salta,

De esta manera el gobernador enfatizó la diferencia entre la oposición, que "mira desde la tribuna", y su gestión, que ha estado "al lado de la gente" para abordar las necesidades y las "injusticias" sufridas por el "norte profundo y olvidado de la patria".

Además, criticó la visión centralista del gobierno nacional: “Más que nunca los necesitamos y ustedes concejales también se necesitan porque el gobierno nacional ha demostrado que es uno de los gobiernos más centralistas de la historia; uno de los gobiernos que sólo piensa que la Argentina empieza y termina en la General Paz y el gran Buenos Aires. Por eso cortaron todas obras públicas”.

Sostuvo que, si bien las ideas son importantes, el "límite" para todos debe ser la defensa de las necesidades de los salteños, una causa que trasciende partidos e ideologías.