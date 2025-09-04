El Senado también apoyo el reclamo de Sáenz por las pensiones

Durante el inicio de la sesión del Senado de la provincia, los legisladores se expresaron sobre la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de iniciar acciones en la justicia para quienes se vieron perjudicados con la quita de pensiones por discapacidad.

El senador por La Caldera, Miguel Calabró, aseguró que este tipo de acciones “es una forma de frenar la injusticia” sobre quienes más están siendo perjudicados. “Este Senado una vez más se va a hacer eco de lo que sucede de forma arbitraria y cruel” agregó.

Calabró aseguró también a muchos beneficiarios salteños les han quitado los subsidios sin una notificación previa, lo que los perjudica aún más.

Por su parte, el senador por Chicoana, Esteban Cornejo D’Andrea, afirmo que este tipo de accionar del mandatario provincial, es una defensa del federalismo. En este sentido, explicó que no es lo mismo tomar decisiones desde grandes centros urbanos, donde las oficinas nacionales están cerca que la realidad del interior del país.