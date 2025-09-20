¡Atención futuros egresados!: Lanzan concurso en TikTok para ganar las remeras y la bandera de tu promo

La Secretaría de Cultura de la Provincia lanzó el concurso #MuseosChallengeSalta, destinado a las Prepromos 2025 de instituciones educativas públicas y privadas. La iniciativa busca acercar a los jóvenes a los museos locales y promover la diversidad cultural de Salta mediante la creación de videos en TikTok.

La propuesta invita a los alumnos a grabar videos de entre 30 y 60 segundos en algún museo de la provincia, donde podrán compartir datos curiosos, recrear audios virales, memes o challenges y expresar cómo los museos se vinculan con su vida y comunidad. Cada publicación deberá incluir el hashtag #MuseosChallengeSalta, etiquetar a @culturasalta y consignar los datos de la promoción, la institución, el museo y el municipio. Además, será obligatorio enviar por mensaje privado la información del titular de la cuenta, un teléfono de contacto y la cantidad de integrantes de la Prepromo.

El concurso estará abierto hasta el 26 de octubre de 2025 y contempla tres premios. Se entregarán remeras de egresados para toda la Promo 2026 a los dos TikTok más votados, uno correspondiente a un colegio de la Ciudad de Salta y otro de un municipio del interior, mientras que el segundo video más votado de la provincia recibirá una bandera con el logo de la Promo 2026.

La Secretaría de Cultura aclaró que no se admitirán contenidos ofensivos o discriminatorios y que se controlará la autenticidad de las interacciones, quedando excluidas las participaciones que recurran a prácticas fraudulentas como uso de bots, compra de seguidores o suplantación de identidad.