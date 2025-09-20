River, con la mente en la Libertadores, la pasó mal en Tucumán y cayó ante Atlético

River, con la mente en la Libertadores, la pasó mal en Tucumán y cayó ante AtléticoDeportes20/09/2025
River perdió 2 a 0 ante Atlético Tucumán en el complemento, por la novena fecha del Torneo Clausura y no pudo recuperar la cima de su Grupo.
El paraguayo Clever Fererira abrió la cuenta a los 14 minutos.
¡Gol del Decano! Clever Ferreira se anticipó a Ledesma en las alturas.pic.twitter.com/zOEYzQXNrP— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 21, 2025
Ya en el segundo periodo, el "Loco" Leandro Díaz --de penal-- sacó más ventaja a los 23 minutos.
🤯🇦🇷 El GOL de LEANDRO DÍAZ para que ATLÉTICO TUCUMÁN le GANE 2 a 0 a RIVER. pic.twitter.com/8Tdy1Pb8ej— DAT (@DeportesAlTacok) September 21, 2025
