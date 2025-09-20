River, con la mente en la Libertadores, la pasó mal en Tucumán y cayó ante Atlético

Deportes20/09/2025
millo

River perdió 2 a 0 ante Atlético Tucumán en el complemento, por la novena fecha del Torneo Clausura y no pudo recuperar la cima de su Grupo.

El paraguayo Clever Fererira abrió la cuenta a los 14 minutos.

Ya en el segundo periodo, el "Loco" Leandro Díaz --de penal-- sacó más ventaja a los 23 minutos.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día